Ученые сообщили об открытии жука, способного утилизировать пластик

В Якутии ученые обнаружили жуков зофобас морио (Zophobas morio), способных перерабатывать пластик. Это открытие поможет создать прямо дома или в офисе портативные мини-станции для утилизации пластика с помощью жуков. Биотехнологи планируют таким образом популяризировать культуру экологичного мышления.

900 жуков достаточно, чтобы обеспечить переработку пластика для семьи из трех-четырех человек. В ходе эксперимента ученые две недели кормили личинок жуков только пластиком, а затем высушивали их. В личинках и в их экскрементах практически отсутствовал пластик.

Ученые подсчитали, что 100 жуков съедают более 500 миллиграммов пластика за 10-12 часов. А 100 личинок моли за 10-12 часов съедают примерно 100 миллиграммов. То есть зофобас морио расщепляет химический пластик значительно быстрее моли.