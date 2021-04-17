Суэцкий канал избавил британцев от гномов

В Великобритании столкнулись с дефицитом садовых гномов из-за ограничений поставок, связанных с пандемией коронавируса и блокировкой Суэцкого канала в конце марта. Тогда более 400 кораблей почти неделю находились в очереди на проход и не могли вовремя доставить товары. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам сотрудника магазина товаров для сада Яна Бирна, нехватка гномов вызвана и огромным спросом: фигурок нет уже полгода, поскольку садовые центры перегружены. Только в марте загруженность садовых центров увеличилась на 97% в сравнении с 2019 годом.

Из-за проблем с доставкой возник дефицит не только гномов, но и других садовых товаров, рассказал Иэн Уайли, глава Ассоциации садовых центров. В частности, в марте о проблемах с поставками сообщали в Ikea и британской Ассоциации производителей мебели для отдыха.