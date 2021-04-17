США готовы увеличить число военных советников в Украине

США готовы увеличить число военных советников в Украине. Об этом на фоне переброски военных России к украинским границам предупредила временный поверенный в делах Вашингтона в Киеве Кристина Квин.

«Если, по нашим оценкам, потребности в количестве военных увеличатся, рассмотрим этот вопрос», — заявила дипломат на мероприятии для прессы, которое давала вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Квин добавила, что США и их партнеры внимательно следят за происходящим на Украине, на востоке которой восьмой год продолжается вооруженный конфликт.

В настоящее время на украинской территории присутствуют 160 военнослужащих США. Белый дом выражал Киеву поддержку «перед лицом российской агрессии».

Кристина Квин это подчеркнула в очередной раз: «Соединенные Штаты и их союзники непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды». Кроме того, США глубоко обеспокоены наращиванием числа российских солдат у границы, заявила она и предупредила Москву со ссылкой на администрацию Белого дома о «последствиях», если та «будет действовать необдуманно или агрессивно».