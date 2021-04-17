Россия закрыла въезд для главы ФБР, генпрокурора США и Джона Болтона

МИД России вечером в пятницу опубликовал список из 8 граждан США, которым закрыт въезд в Россию. В сообщении говорится, что эти действующие и бывшие американские высокопоставленные чиновники «причастны к реализации антироссийского курса».

Как говорится в заявлении, эти меры введены в ответ на санкции, введённые Вашингтоном 2 марта. Тогда США ввели санкции против 8 высокопоставленных представителей российских силовых ведомств, причастных к уголовному преследованию оппозиционера Алексея Навального.

В списке российского МИД – руководители спецслужб и правоохранительных органов США. Это министр юстиции и генпрокурор Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй и директор Национальной разведки Эврил Хейнс. Кроме того, в списке бывший помощник бывшего президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и бывший директор ЦРУ Роберт Вулси, почему в список включены эти отставники – не сообщается.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры в ответ на другие санкции США – введённые 15 апреля. В частности, из Москвы будут высланы 10 американских дипломатов, будут приняты другие меры, которые могут осложнить деятельность посольства США в Москве.