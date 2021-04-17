Россия вышлет 10 дипломатов США в ответ на санкции

Россия предложит 10 дипломатам США выехать из страны в ответ на аналогичную меру Штатов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», — отметил он.

По словам Лаврова, Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы.

Глава российского МИД уточнил, что Россия будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в политику страны. Вместе с тем «болезненные меры для американского бизнеса» Москва решила придержать «про запас», добавил он.

В ведомстве также заявили, что РФ может предписать дипломатическим представительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России.

«Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 чел. численность персонала в России», — сказано в сообщении.

Ранее США объявили о намерении выслать 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне, среди которых, по мнению Штатов, есть «представители российских разведывательных служб».

Также США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Более того, власти США запретили американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком России, Минфином и Фондом национального благосостояния России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды. Помимо этого, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.