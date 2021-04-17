Назван лучший мультфильм года

На эту награду претендовал также мультфильм «Вперед» (2019), анимационная работа Netflix «Семья Уиллоби» (2020) и проекты DreamWorks Animation «Семейка Крудс: новоселье» (2020). В феврале этого года «Душа» режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса получил премию «Золотой глобус», его назвали лучшим анимационным фильмом.

Мультфильм вышел в российском прокате 21 января. В центре сюжета — история экзистенциальных приключений нью-йоркского джазмена и его души. С октября прошлого года лента собрала в мировом прокате более 117 миллионов долларов.