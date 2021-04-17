Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты

Несмотря на непрекращающийся рост Bitcoin и Ethereum, доходы цифровых шахтёров продолжают падать из-за увеличения сложности майнинга. В такой ситуации многие майнеры начинают искать другие способы лёгкого обогащения и обращают внимание на более экзотические криптовалютные проекты. Прямо сейчас в Китае начинает разгораться ажиотаж вокруг фарминга нового проекта под названием Chia, для добычи которого используются не традиционные GPU или ASIC, а скоростные твердотельные накопители.

Минимальным входным билетом в майнинг Chia является SSD объёмом хотя бы 1 Tb, но гораздо больше котируются варианты на 10 Tb. На данный момент эти монеты нельзя купить ни на одной криптовалютной бирже, а единственным способом заполучить их в свой портфель является участие в майнинге. И если популярность Chia продолжит расти, то к уже ставшему привычным дефициту видеокарт вполне может добавиться и нехватка SSD.

В сообществе Chia на Reddit энтузиасты уже вовсю делятся примерами своих майнинг-ферм с огромными объёмами памяти на борту. При этом стоит отметить, что режим использования SSD с огромным количеством циклов чтения и записи крайне пагубно влияет на сроки службы накопителей. А это значит, что простым покупателям комплектующих со вторичного рынка теперь стоит быть гораздо осторожнее при покупке подержанного твердотельного накопителя.