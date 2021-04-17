Из Ирана сбежал подозреваемый во взрыве на ядерном объекте в Натанзе

Исполнитель диверсии на ядерном объекте в Натанзе сумел сбежать за границу. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщило иранское агентство IRIB.

«Он бежал из страны за час до инцидента, и необходимые меры по его задержанию и возвращению в страну принимаются», — говорится в сообщении агентства.

В IRIB уточнили, что в Министерстве разведки опознали подозреваемого — иранца Резу Карими, работавшего на объекте.

Уточняется, что часть источника питания для центрифуг была разрушена в результате взрыва устройства, которое Карими пронес на объект. Сейчас на объекте идут ремонтные работы.

IRIB отмечает, что эта диверсия побудила иранское правительство повысить предел обогащения урана до уровня 60%. До этого времени степень обогащения составляла 20%.

11 апреля в Иране произошел инцидент на ядерном объекте в Натанзе, связанный с системой распределения энергии. Позже вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех назвал инцидент терактом и сообщил, что страна «оставляет за собой право на ответные действия».

The New York Times сообщала о причастности Израиля к инциденту в Натанзе. Так, по версии издания, авария в распределительной электросети произошла в результате взрыва, который организовали израильские спецслужбы. Позже глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф уточнил, что иранские власти также считают организатором аварии на ядерном объекте Израиль.

В иранском городе Натанзе расположен горно-обогатительный комбинат, где обогащают уран. 10 апреля в Натанзе был открыт новый цех по производству усовершенствованных центрифуг, необходимых для обогащения. Тогда же начались испытания и газификация центрифуг нового поколения.