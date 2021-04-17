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Идрис Эльба недостаточно черный: в ВВС раскритиковали сериал «Лютер»

Миранда Уэйланд, глава телесети «Би-би-си» по разнообразию, высказала своё мнение о репрезентации темнокожих в сериале «Лютер» на онлайн-конференции MIPTV.

   Уэйланд отметила, что масштабные сериалы с темнокожими главными героями ценны сами по себе, однако этого недостаточно — для того, чтобы достоверно показывать темнокожих необходимо уделять внимание их окружению, их культуре. И с этой точки зрения главный герой «Лютера», которого сыграл Идрис Эльба, выглядит неправдоподобно — как белый, которого зачем-то сыграл темнокожий.

Когда вышел «Лютер», многие радовались тому, что главный герой, которого сыграл Идрис Эльба, — это сильный темнокожий персонаж. Он всем нам понравился. Но при просмотре второго сезона не покидала мысль: «У него нет темнокожих друзей, он не ест еду карибской кухни, это выглядит неправдоподобно».

Миранда Уэйланд глава «Би-би-си» по разнообразию

Фанаты сериала «Лютер» массово раскритиковали позицию Миранды Уэйланд, т.к. любовь к карибской кухни и темнокожие друзья это стереотипы о черных.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9468143/BBC-diversity-chief-says-Idris-Elbas-TV-detective-Luther-isnt-black-real.html

17 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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