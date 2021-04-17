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Холли Берри позировала в «голом» платье, показал красивое тело

Холли Берри позировала в откровенном винтажном платье

Американская актрисаХолли Берри поделилась с фанами новым фото в Instagram.

54-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором демонстрирует стройные формы в платье с дерзкими вырезами.

Берри отметила на фото бутик винтажной одежды La Dolce Vita Vintage, в котором приобрела сексуальное платье. Похоже, что актриса следит за модными трендами, ведь одежда с вырезами признана одним из главных микротрендов весны и лета 2021.

В комментариях к новому снимку фаны не скрывали своего восхищения, и называли фигуру актрисы «роскошной»:

«Вау», «Горячо», «Шикарное платье», «Красотка», «Супер секси», «Какие формы!», «Роскошная фигура», — пишут в Сети.

17 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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