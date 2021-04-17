Холли Берри позировала в «голом» платье, показал красивое тело

Американская актрисаХолли Берри поделилась с фанами новым фото в Instagram.

54-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором демонстрирует стройные формы в платье с дерзкими вырезами.

Берри отметила на фото бутик винтажной одежды La Dolce Vita Vintage, в котором приобрела сексуальное платье. Похоже, что актриса следит за модными трендами, ведь одежда с вырезами признана одним из главных микротрендов весны и лета 2021.

В комментариях к новому снимку фаны не скрывали своего восхищения, и называли фигуру актрисы «роскошной»:

«Вау», «Горячо», «Шикарное платье», «Красотка», «Супер секси», «Какие формы!», «Роскошная фигура», — пишут в Сети.