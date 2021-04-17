Назван лучший мультфильм года В США до максимума за 15 лет выросло число новостроек » ФСБ задержала украинского консула в Петербурге Украинский консул Александр Сосонюк на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге был задержан в нарушение дипломатического протокола. Отмечается, что деятельность задержанного оценена ФСБ как якобы враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата. В ФСБ РФ заявили, что к Сосонюку примут меры в соответствии с нормами международного права. Однако до сих пор связи с ним нет. Украинский МИД выразил решительный протест за безобразное задержание дипломата.