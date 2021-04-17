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ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

Украинский консул Александр Сосонюк на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге был задержан в нарушение дипломатического протокола. Отмечается, что деятельность задержанного оценена ФСБ как якобы враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата.

В ФСБ РФ заявили, что к Сосонюку примут меры в соответствии с нормами международного права. Однако до сих пор связи с ним нет. Украинский МИД выразил решительный протест за безобразное задержание дипломата.

17 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
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