Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город фараонов

Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках Золотой город

Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках «Золотой город» — крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, сообщило в четверг министерство туризма страны.

Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III — девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 годы до нашей эры, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства. «Золотой город» был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе и считался крупнейшим административным и хозяйственным центром своего времени.

«Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город», — рассказал Хавасс.

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, «обнаружение потерянного города — второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона», которое позволит пролить свет на различные аспекты жизни древних египтян в период расцвета империи на западном берегу Нила. Возможно, это открытие позволит раскрыть еще одну загадку — установить, почему Эхнатон и его супруга Нефертити предпочли переселиться в район Амарны, полагает Брайан.

Египетские археологи в сентябре 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде найти погребальный храм Тутанхамона и уже в течение первых недель раскопок обнаружили фрагменты кирпичной кладки. «Миссия была изумлена, когда обнаружила, что место раскопок представляет собой хорошо сохранившийся большой город с почти целыми фрагментами стен и помещениями с сохранившимися в них предметами быта», — сообщило министерство.

Датировать находку помогли иероглифические надписи на глиняных сосудах, предназначенных для хранения вина. Датировку подтвердили и другие открытия на месте раскопок — кольца, изваяния скарабеев, изделия из цветной глины и каменная кладка с печатями Аменхотепа III.

На территории города, согласно историческим свидетельствам, должны находиться три дворца Аменхотепа III, административный и промышленный центры. Через семь месяцев раскопок миссии удалось обнаружить административный район и жилые кварталы, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи, строительную мастерскую, производившую глиняные кирпичи для построек, и ремесленные помещения для изготовления амулетов и других декоративных изделий для украшения храмовых интерьеров.

К северу от поселения обнаружен большой погребальный район, который еще исследуют. На данный момент найдены высеченные в горном массиве гробницы различного размера, к которым ведут прорубленные в скалах лестницы, — традиционный тип усыпальниц в Долине Царей и других некрополях под Луксором.

«Работа продолжается, миссия надеется найти нетронутые усыпальницы, полные сокровищ», — сообщило министерство.