До 100 за доллар: Крупный покупатель опционов поставил на обвал рубля

В то время как рубль демонстрировал чудеса стойкости, укрепляясь после введения пакета американских санкций, на рынке опционов появился крупный игрок, делающий гигантские ставки против российской валюты.В четверг, 15 апреля, когда Минфин США объявил о запрете американским банкам покупать российский госдолг на первичных размещениях, неизвестный трейдер приобрел 241 тысячу опционов «колл» на пару доллар-рубль со страйком 85 рублей за доллар.

Эти контракты истекают 20 мая 2021 года, и максимальную прибыль их владелец получит, если курс превысит заданную отметку к этой дате.

Меньшее ослабление рубля также может принести прибыль за счет увеличения стоимости оцпионов.

Общий объем «коллов» на курс 85 рублей за доллар к 20 мая достиг 412194 тысяч контрактов, и на данный момент это крупнейшая позиция на всем рынке рублевых опционов, следует из данных МосБиржи.

В контрактах, истекающих 17 июня, самый популярный курс еще выше — 100 рублей за доллар. В опционах колл с таким страйком объем открытых позиций достигает 368046 контрактов.

В результате на два «курса-страйка» — 85 рублей за доллар к концу мая и 100 рублей к середине июня — приходится почти треть всего рынка опционов на курс рубля (2,5 млн контрактов).

Опционные сделки, которые могут быть частью сложных стратегий или элементом хеджирования противоположных позиций (то есть покупки рубля), проходят на фоне ралли валютного рынка.

Курс доллара поднимался выше 78 рублей 7 апреля, но откатился к 75,86 рубля на 19.12 мск пятницы.

Евро подешевел на 2 рубля за сутки, а рынок госдолга завершает неделю лучшим ростом с ноября. «Худшие возможные сценарии в плане санкций не реализовались», — отмечает аналитик Росбанка Юрий Тулинов: запреты наложены только на первичный рынок и не требуют от нерезидентов немедленно сбрасывать облигации федерального займа.

Стратег Barclays Марек Рачко, ставший самым точным прогнозистом рубля в рэнкинге Bloomberg два квартала подряд, прочит российской валюте отскок до 70 за доллар к концу квартала на фоне дорогой нефти, глобальной рефляции и возможностей для кэрри-трейда за счет растущих процентных ставок в России.

Но несмотря на позитивную реакцию рынка на мягкий вариант санкций, вопрос о долгосрочных намерениях США остается открытым, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Меры против рублевого госдолга — это выход санкционной политики на новый уровень и, возможно, только первый шаг в цепи санкций на фоне дальнейшего ухудшения российско-американских отношений, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В этих условиях рубль остается заложником геополитики, и в случае обострения обстановки быстро отправится к минимумам ноября прошлого года — 81 за доллар и 94 за евро, предупреждает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.