Деми Мур снялась в потрясающей фотосессии для Vogue

Голливудская актриса Деми Мур стала главной героиней нового номера итальянского Vogue.

Обложку итальянской Библии моды украсил кадр, сделанный на показе дома моды Fendi, состоявшегося в рамках Недели высокой моды в Париже в январе.

Тогда появление Мур на показе привело к скандалу с пластической операцией, ведь внимание зрителей привлекло лицо актрисы, которое, по мнению пользователей Сети, изменилось до неузнаваемости после неудачной пластики.

На страницах итальянского Vogue также появились свежие кадры из фотосессии, автором которой выступил лондонский фотограф Бретт Ллойд. Он фотографировал актрису в стильных образах от Celine и Fendi.

Кадры из нового фотосета были опубликованы на Instagram-странице глянца, а также в личном аккаунте актрисы.