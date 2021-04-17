Церемония похорон принца Филиппа началась в Англии (прямая трансляция)

Церемония похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского, принца Филиппа началась в субботу в Виндзорском замке.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до своего столетия.

Церемония похорон началась в 14.41 по местному времени (16.41 мск), когда гроб с телом принца был вынесен во двор замка.

Перед главным входом в замок гроб с телом принца погрузили на катафалк. Катафалк был создан полтора десятка лет назад специально для сегодняшнего траурного дня на основе военной модификации джипа Land Rover Defender 130 Gun Bus.

Гроб покрыт личным штандартом принца Филиппа, а сверху лежит адмиральская фуражка и церемониальная сабля военно-морских сил, принадлежавшие герцогу.

Траурное шествие с участием оркестра гренадерской гвардии и представителей нескольких родов войск началось в 14.45 (16.45 мск).

Отпевание супруга королевы Великобритании Елизаветы II началось в 15.00 (17.00) в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Отпевание принца проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнит музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским.

Внутрь церкви допущены, в соответствии с антиковидными правилами, 30 человек.

Мировые телеканалы ведут прямую трансляцию церемонии похорон.