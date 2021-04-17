Американские палеонтологи сумели пересчитать всех тираннозавров

Для подсчета палеонтологи использовали компьютерное моделирование, используя данные Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, которые связывают массу тела с плотностью популяции живых животных.

Ученые отмечают, что молодых тираннозавров нужно рассматривать фактически как отдельный вид хищников. Дело в том, что их челюсти еще не могли дробить кости крупных животных. А когда тираннозавр достигает зрелости, его челюсти становятся в разы сильнее.

Также в расчетах палеонтологи исходили из того, что половой зрелости тираннозавры достигали к 15,5 годам, а максимальная продолжительность их жизни составляла около 20 лет. Средняя масса тела взрослых животных составляла 5,2-7 тыс. тонн. То есть, каждое поколение жило около 19 лет, а средняя плотность популяции составляла около одного динозавра на каждые 100 кв. км.

За все время существования вида (около 2,5 млн лет) на Земле жило примерно 2,5 млрд тираннозавров. Но до сих пор найдено менее сотни особей, многие из которых представлены одной окаменелой костью.

Чтобы сохраниться, скелет динозавра должен был попасть в определенные условия. Это означает, что шансы превратиться в окаменелость даже для одного из самых крупных хищников были чрезвычайно малы.