Церемония похорон принца Филиппа началась в Англии (прямая трансляция) Ночью в России «бомбили» Воронеж » Amazon потратит на производство первого сезона сериала «Властелин колец» 465 миллионов долларов Amazon потратит на производство первого сезона сериала «Властелин колец» 465 миллионов долларов. Для сравнения: самые дорогие сезоны «Игры престолов» стоили около 100 миллионов долларов. О затратах Amazon на производство сериала по «Властелину колец» рассказал Стюарт Нэш, министр экономического развития Новой Зеландии, где проходят съёмки шоу. По словам чиновника, на съёмки первого сезона шоу уйдёт 650 миллионов новозеландских долларов, то есть 465 миллионов долларов США. Нэш отметил, что Amazon сможет вернуть часть средств через систему рибейтов. Благодаря ей студия может рассчитывать на возврат в размере 160 миллионов новозеландских долларов, или 115 миллионов долларов США. Новозеландские власти также подтвердили, что Amazon готов выпустить пять сезонов сериала во вселенной «Властелина колец», а также несколько спин-оффов. При этом стоимость производства основного сериала после первого сезона может существенно снизиться, так как костюмы, декорации и иное оборудование будет использоваться на протяжении всего шоу. Общая стоимость производства сериала в 2018 году оценивалась в миллиард долларов. Таким образом, сериал во вселенной «Властелина колец» станет одним из самых дорогих в истории. Для сравнения: Netflix потратил около 10 миллионов долларов на каждый эпизод первого сезона «Ведьмака», а затраты на производство шоу по комиксам Marvel оцениваются примерно в 20-30 миллионов на серию. Сериал во вселенной «Властелина колец» расскажет о событиях Второй эпохи, то есть его действие развернётся за тысячи лет до истории Бильбо и Фродо Бэггинсов. Первый сезон шоу, в который войдёт восемь эпизодов, планировали выпустить в 2021 году.