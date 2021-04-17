7221 пенис африканского происхождения были изъяты китайскими таможенниками в результате крупнейшего в истории изъятия человеческих пенисов в мире.
Органы, которые были спрятаны в рефрижераторном грузовом контейнере, были обнаружены, когда судно пришло в порт Шанхай после информации от анонимного информатора, который предупредил китайские власти.
Органы были упакованы в 36 коробок с надписью «бананы» внутри охлаждаемого контейнера на судне, которое следовало из Лагоса, Нигерия. Экипаж корабля, состоит из четырех нигерийцев, двух малийцев и двух камерунцев, которые в настоящее время находятся под стражей.
Представитель Главного таможенного управления Китая Ли Ву сказал, что все большее количество вооруженных групп в Африке использует торговлю органами для финансирования своей деятельности.
«Эти органы сейчас являются товаром, но они определенно были извлечены в антисанитарных условиях или чем-то заражены, поэтому мы не можем выпускать их на китайский рынок».
«Мы знаем, что пенисы из Ливии и Судана стоят дороже, чем из других африканских зон боевых действий, но не можем предположить их происхождение до окончания расследования».
Оборот человеческих органов возможно даже прибыльнее чем торговля наркотиками, предположил г-н Ли, и добавил, что «образцы такого размера» обычно продаются на черном рынке около 160 000 долларов каждый, а их общая стоимость составила более 1,15 миллиарда долларов США.
С 2002 года человеческие пенисы были обнаружены и изъяты в девяти случаях, но эта находка наиболее ценная за последние 18 лет.
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