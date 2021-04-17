7221 пенис африканского происхождения были изъяты китайскими таможенниками

7221 пенис африканского происхождения были изъяты китайскими таможенниками в результате крупнейшего в истории изъятия человеческих пенисов в мире.

Органы, которые были спрятаны в рефрижераторном грузовом контейнере, были обнаружены, когда судно пришло в порт Шанхай после информации от анонимного информатора, который предупредил китайские власти.

Органы были упакованы в 36 коробок с надписью «бананы» внутри охлаждаемого контейнера на судне, которое следовало из Лагоса, Нигерия. Экипаж корабля, состоит из четырех нигерийцев, двух малийцев и двух камерунцев, которые в настоящее время находятся под стражей.

Представитель Главного таможенного управления Китая Ли Ву сказал, что все большее количество вооруженных групп в Африке использует торговлю органами для финансирования своей деятельности.

«Эти органы сейчас являются товаром, но они определенно были извлечены в антисанитарных условиях или чем-то заражены, поэтому мы не можем выпускать их на китайский рынок».