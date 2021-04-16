Знаменитый Том Хиддлстон рассказал, почему пропал с экранов

Британский актер Том Хиддлстон, наиболее известный по роли Локи в киновселенной Marvel, рассказал, что принял решение сделать перерыв в карьере.

Так, звезда Мстителей признался, что ему необходимо немного подумать о жизни.

«На моем пути появилось много нового. Я тщательно думал обо всем этом», — сказал Том.

Также 40-летний актер объяснил, что много снимался в разных странах, и это сопровождалось утомительными переездами, так что пауза ему просто необходима.

Напомним, что известная американская актриса Натали Портман сыграет женскую версию Тора в новом фильме Тайки Вайтити.