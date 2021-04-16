Зеленский заявил, что сейчас самое время пригласить Украину в НАТО и ЕС

«Настал момент» перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский, передает газета Le Figaro.

«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», — заявил Зеленский, подчеркнув, что «пора перейти от разговоров к решениям». По его словам, «ЕС и (французский лидер — ред.) Эмманюэль Макрон должны действовать соответствующим образом, если они «действительно считают Украину членами европейской семьи».

Зеленский также добавил, что «у Макрона лучше отношения с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним». «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», — отметил лидер Украины.

Заявление он сделал накануне проведения в Елисейском дворце переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они побеседуют 16 апреля.