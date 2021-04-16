Впервые сфотографировали околосолнечное пылевое кольцо вблизи Венеры

Астрономы, работающие с солнечным зондом «Паркер», опубликовали первое полное изображение околосолнечного пылевого кольцо вдоль орбиты Венеры. Считается, что оно состоит из частиц, оставшихся от протопланетного диска, а также астероидов и комет. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Околосолнечные кольца состоят из частиц пыли, как межпланетной, так и с астероидов и комет, считается, что подобные структуры могут возникать в ходе гравитационного взаимодействия пыли из зодиакального облака с планетами Солнечной системы. Есть и альтернативная версия, по которой подобные кольца вокруг планет могли остаться со времен их формирования. Ранее ученым было известно о существовании подобного пылевого кольца вдоль орбиты Земли, а в 2013 и 2018 годах были подтверждены открытия подобных структур вдоль орбиты Венеры и Меркурия на основе данных зондов STEREO. У Марса и Юпитера подобных колец до сих пор не найдено. Интерес такие пылевые структуры представляют для астрономов, занимающихся поиском экзопланет в околозвездных дисках у других звезд, так как могут указать на существование скрытых планет и даже рассказать об их орбитальных свойствах.

Группа астрономов во главе с Гильермо Стенборгом (Guillermo Stenborg) из Лаборатории военно-морских исследований США опубликовало первое полное изображение околосолнечного пылевого кольца вдоль орбиты Венеры, которое было получено телескопом WISPR (Wide-field Imager for Solar PRobe), установленным на солнечном зонде «Паркер» в августе-сентябре 2019 года, когда зонд совершал свой третий виток вокруг Солнца.

Околосолнечное кольцо, Млечный Путь и планеты земной группы на изображении WISPR от 25 августа 2019 года.

Первоначально исследователи решили, что имеют дело со стримером — плазменной структурой в короне Солнца, однако проведенные моделирования и тот факт, что наблюдаемое повышение яркости на изображении совпадает с орбитой Венеры, показали, что это околосолнечное пылевое кольцо. Протяженность кольца по широте оценивается примерно в 0,043 ± 0,004 астрономических единицы, среднее увеличение плотности пыли в кольце по сравнению с остальной частью зодиакального облака, составляет порядка 10 процентов. Ожидается, что более точные данные о плотности и радиальной протяженности кольца даст европейский аппарат Solar Orbiter в ходе будущих наблюдений.