В Техасе мужчина врезался на машине в терминал аэропорта и открыл стрельбу

В международном аэропорту Сан-Антонио в штате Техас мужчина на автомобиле врезался в терминал и открыл беспорядочную стрельбу, передает местный телеканал KSAT.

По информации телеканала, после аварии злоумышленник выбежал из машины и стал стрелять по зданию и полицейским. Один из правоохранителей открыл ответный огонь и попал в стрелка. Мужчина был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. Также известно о двух пострадавших в результате стрельбы.

Начальник местной полиции, комментируя ситуацию, заявил, что «у стрелка было много патронов, он стрелял без разбора». По данным телеканала, мужчина имел проблемы с психикой и ранее уже попадал в поле зрения полиции.

К настоящему моменту аэропорт уже восстановил работу в штатном режиме.