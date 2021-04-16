В США полностью привиты более 30% взрослого населения

Согласно новым данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране полностью вакцинированы от COVID-19 более 30 процентов взрослого населения, или около 78,5 миллиона человек.

Как сообщают в CDC, хотя бы одну дозу вакцины получили 48 процентов взрослых и 80 процентов пожилых людей, которые находятся в группе риска.

Шестьдесят четыре процента пожилых людей вакцинированы полностью.

Ведомство также сообщило о 5800 случаях заражения среди вакцинированных людей.

«Все доступные вакцины доказали свою эффективность в предотвращении заболевания в тяжелой форме, госпитализации и смерти», – говорится в заявлении ведомства.

При этом в CDC ожидают, что будут зарегистрированы еще тысячи случаев заражения среди привитых людей.