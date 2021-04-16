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В Китае появился светофор для верблюдов

Поездки на этих животных пользуются большой популярностью у туристов, и власти решили стилизовать регулировщики

Первый в мире светофор для верблюдов установили в китайском городе Дуньхуан. Там поездки на этих животных настолько популярны у приехавших на остров туристов, что власти решили стилизовать регулировщики, сообщает CNN.

С одной стороны на светофоре расположены привычные изображения человеческих фигур, а с другой — силуэты верблюдов.

Туристам такое нововведение пришлось по вкусу, и они с удовольствием фотографируются на фоне конструкции.

16 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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