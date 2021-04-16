В Индии сняли свою версию «Иронии судьбы»

Считается, что юмор в любимой нами новогодней комедии чисто русский, иностранцам его не понять. Тем не менее, в США готовятся снять свой вариант популярного фильма, а индийский Болливуд уже давно это сделал. В 2014 году в Индии выпустили ремейк на самый любимый советский новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Индийская версия называется «Я люблю Новый год».

Собственно говоря, сюжет индийского фильма «Я люблю Новый год» (I Love New Year) повторяет советский оригинал, хотя имеются незначительные отличия.

Вместо врача травматолога главным героем стал банкир Рамхир (индийский Лукашин), который накануне Нового года перебрал с друзьями в сауне. Потом по знакомому сценарию он по ошибке из Мумбая полетел в Нью-Йорк. Следом идет пьяное знакомство с учительницей музыки Тику (индийская Надя), выяснение отношений с ревнивым индусом Ишаном (индийский Ипполит).

Перипетии сюжета адаптировались под индийско-американскую историю. Заимствованы были и многие шутки. Например, фирменная фраза Ипполита «какая гадость эта ваша заливная рыба» преобразовалась во фразу: «какая гадость этот ваш цыпленок карри».

Ну и конечно в индийской версии много национального колорита: все персонажи поют песни и танцуют, причем даже в сауне.

Вот наша Надя

Женя Лукашин

Галя. Курящая и очень стервозная ))

Надя с Ипполитом

Мама Жени сменила пол и отрастила бороду Присутствует и сцена купания пьяного Ипполита жестокая схватка Лукашина и Ипполита

Это уже эротика))

Ну и просто немного фото