В Австралии найдены орудия производства, которым 46 тысяч лет Инструмент из кости кенгуру, который, возможно, предназначался для добычи смолы спинифекса и которому больше 46 тысяч лет Langley et al. / International Journal of Osteoarchaeology, 2021 Костяные инструменты, найденные в пещере Риви в регионе Кимберли, датированы периодом от 35 до 46 тысяч лет назад. Это старейшие орудия труда, обнаруженные в Австралии археологами. Их изучение также помогло ученым определить, в каких сферах деятельности их использовали древнейшие обитатели Австралии. Статья опубликована в International Journal of Osteoarchaeology. Австралийские археологи заново оценивают роль костяного инструментария в жизни древних людей северной Австралии. Ранее специалисты считали, что орудия из костей животных использовались не ранее 20 тысяч лет назад преимущественно на юге Австралии и в Тасмании для изготовления одежды из шкур в холодный период плейстоцена. Первой находкой, изменившей это мнение, стало изделие из известняковой пещеры Carpenter’s Gap. Его нашли в 2016 году в стратиграфических слоях, отнесенных ко времени более 46 тысяч лет назад. Узнать его назначение попытались с помощью сравнения с этнографическими орудиями труда из этого же региона — швейными иглами и украшениями аборигенов XIX и XX веков. Палочка в 13 сантиметров со следами природного пигмента охры была сделана из кости кенгуру и имела царапины от каменных инструментов. Кончики не сохранились, но археологи считают, что они должны были быть заостренными. Костяной артефакт из пещеры Carpenter’s Gap, следы отметин и фотография аборигена с носовой костью в виде украшения Сначала специалисты предположили, что палочка предназначалась для прокалывания при плетении корзин или обработке шкур. Но позднее пришли к выводу, что она представляет собой древнейшее украшение — носовую кость, которая вставляется в отверстие в носовой перегородке. Это открытие означало, что костяными приспособлениями древнейшее население Австралии начало пользоваться минимум на 25 тысяч раньше, чем представлялось, и совсем в другой части континента. В марте 2021 года группа исследователей под руководством Мишель Лэнгли (Michelle C. Langley) из Университета Гриффита, Джейн Бальме (Jane Balme) из Университета Западной Австралии и Сью О’Коннор (Sue O’Connor) из Австралийского национального университета представила новый анализ орудий из кости, найденных в пещере Риви (Riwi) на севере Австралии. Раскопки в этой пещере производились дважды — в 1999 и в 2013 году. Самые ранние свидетельства существования человека в ней относятся примерно к 46,4-44,6 тысяч лет назад. С того времени человеческая деятельность в пещере продолжалась с перерывами до современности. Собранная коллекция археологических материалов включает каменные орудия труда, фрагменты охры, ракушки, фаунистические и органические остатки. Из найденных костных остатков было выделено восемь образцов для дальнейшего изучения, которые датировали по стратиграфическим слоям, разделив на три группы: менее чем 2,5 тысячи лет назад, около 7 тысяч лет назад и более 35 тысяч лет назад. Карта северо-запада Австралии с обозначением местонахождения пещер Carpenter’s Gap и Riwi Исследование позволило установить, какие именно кости и каких животных использовали древние люди Австралии для своих инструментов в отсутствие рогов и бивней, доступных евразийцам. Чаще всего доисторические австралийцы предпочитали малоберцовые и большеберцовые кости кенгуровых. Кенгуровые, или Macropodidae — семейство сумчатых млекопитающих, куда входят крупные кенгуру, валлару и валлаби. Этнографические наблюдения также подтверждают, что современные австралийские аборигены выбирают как материал для инструментария (рыболовных крючков, шил, игл, булавок, украшений и предметов культа) именно малоберцовые кости кенгуровых из-за их прочности и легкости обработки. Два изделия были сделаны из птичьих костей. Правда, сведений о способах обработки кости в древней Австралии практически нет, но исследователи отмечают, что некоторые простые техники типа фрагментирования костей руками засвидетельствованы у нюнгарцев — племени на юго-западе Австралии. Инструмент из кости кенгуру, который, возможно, предназначался для добычи смолы спинифекса Также археологи смогли предположить назначение некоторых инструментов из пещеры Риви. Возможно, из птичьей кости был сделан зазубренный наконечник для гарпуна, который мог использоваться для ловли птиц. Авторы исследования уточняют, что теоретически он годится и для рыболовства, но ближайший крупный водный источник — река Луиза — находится от пещеры в 30 километрах. И нет никаких свидетельств, что в глубокой древности в этом районе были иные водоемы. Другой артефакт из птичьей кости предположительно могли применять в ткачестве. Еще один инструмент, согласно этнографическим данным, предназначался для обработки растительных волокон, которые были нужны для изготовления корзин. Один из его концов отполирован от постоянного использования, а кончик сломан — по предположению ученых, из-за этого он был выброшен. Небольшая палочка из кости кенгуру, скорее всего, была украшением типа носовой кости. Назначение другого обломка тоже подсказали этнографы: отполированной большеберцовой костью кенгуру древние австралийцы, как и современные, собирали или обрабатывали смолу растения под названием триодия (Triodia), известного еще и как спинифекс. Это целый род высоких вечнозеленых трав, распространенных в пустынных регионах Австралии. Их листья выделяют смолу, которую аборигены использовали и продолжают использовать как клей, как облицовочный материал, как компонент для других инструментов, включая знаменитый бумеранг. Определенный вид муравьев (Ochetellus flavipes), эндемик Австралии, собирает эту смолу и, смешивая ее с песком, использует для строительства, также поступают и пчелы тригоны. Аборигены, в свою очередь, извлекают эту смолу из жилищ насекомых с помощью простейших костяных приспособлений. Одно из них и было обнаружено в слоях, с помощью углеродного и оптического датирования отнесенных к самым древним в пещере — более 46 тысяч лет. Образец комка из песка и смолы спинифекса, найденный на муравьиной тропе Это небольшое исследование показывает широкое применение костяных инструментов древнейшими обитателями Австралии вопреки ранее сложившемуся в науке мнению. Отсутствие материальных свидетельств этой практики связано с тем, что инструментарий из кости использовался для занятий, которые обычно археологически не сохраняются. Здесь исследователям приходится опираться на этнографические наблюдения за современными аборигенами и тщательное изучение следов на самих изделиях.