Информация о стрельбе поступила в полицию в четверг около 23.00 по местному времени (06.00 мск пятницы).
Здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.
Информации о точном числе пострадавших пока не поступало.
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Стрельба произошла в здании FedEx в США — много пострадавших
В результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе в США имеется большое число пострадавших, сообщает телеканал WRTV со ссылкой на полицию.
Информация о стрельбе поступила в полицию в четверг около 23.00 по местному времени (06.00 мск пятницы).
Здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.
Информации о точном числе пострадавших пока не поступало.
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