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Стрельба произошла в здании FedEx в США — много пострадавших

В результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе в США имеется большое число пострадавших, сообщает телеканал WRTV со ссылкой на полицию.

Информация о стрельбе поступила в полицию в четверг около 23.00 по местному времени (06.00 мск пятницы).

Здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Информации о точном числе пострадавших пока не поступало.

16 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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