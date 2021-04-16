Страны Балтии призвали Россию прекратить провокации на границах с Украиной

КИЕВ – Министры иностранных дел стран Балтии и Украины выразили сожаление по поводу продолжающегося наращивания и концентрации российских вооруженных сил в непосредственной близости от украинских границ и незаконно аннексированного полуострова Крым.

Об этом говорится 15 апреля на сайте внешнеполитического ведомства Украины от имени министров иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

«Мы призываем Россию прекратить провокации, а также развеять все беспокойства, продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков согласно Венскому документу и соблюдая принципы и обязательства ОБСЕ», – говорится в заявлении.

Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Украины обязались развивать и усиливать двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и другим вызовам в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Литвы Габриель Ландсбергис отметил на брифинге по итогам переговоров в Киеве, что «основной мессидж стран Балтии – это то, что Украина никогда не будет одна, и это должно быть четко понятно».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сегодня все действия направлены на то, чтобы демотивировать Россию от последующего обострения ситуации.

«В отличие от 2014 года Запад в 2021 году не медлит и не теряет время для того, чтобы уверенно и четко отреагировать на действия России», – отметил он.

От слов к реальной помощи

Тем временем, как сообщает 15 апреля Национальное информационное агентство «Укринформ», посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин и западных партнеров в целом перейти от красивых слов о солидарности с Украиной к реальной помощи нашей стране.

«Мы испытываем потребность сейчас в серьезных шагах […] Нам необходима военная поддержка […] Нам нужны модернизация нашей армии, нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность», – сказал посол и напомнил, что Германия – четвертый крупнейший экспортер оружия в мире.

Андрей Мельник отметил, что у Украины «остается единственная альтернатива – вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе».

США ввели новые санкции

Напомним, что в среду, 15 апреля, министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции в ответ на недавние злонамеренные действия Москвы, в частности – кампанию кибершпионажа, направленную против фирмы SolarWinds, вмешательство России в президентские выборы, а также концентрацию российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Под действие санкций подпадает более 30 российских структур; речь идет также о выдворении, как минимум, 10 россиян из США. В их число входят сотрудники разведслужб и дипломаты.

В заявлении Управления по контролю за иностранными активами сообщается, что были приняты масштабные меры в отношении 16 юридических и 16 физических лиц, которые участвовали в попытках повлиять на президентские выборы в США 2020 года по указанию российских властей.

Управление по контролю за иностранными активами также внесло в санкционный список пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Крыма и серьезными нарушениями прав человека в отношении местного населения.

В Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове».

Он подчеркнул, что «мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство России в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите», сказал Дмитрий Кулеба.

Проблемы Донбасса более поняты на Балтике

Заместитель директора моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что для балтийских стран и Польши ситуация на Донбассе более актуальна, чем для других стран Евросоюза.

«У каждой страны Евросоюза свои национальные интересы, и Евросоюз не стал таким наднациональным центром. Для Балтики более актуальна ситуация на Донбассе, чем для Германии или Франции. Можно понять немецкую элиту, которая не готова нажать «красную кнопку», и разрушить проект «Северного потока – 2″», – говорит Алексей Голобуцкий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что ситуация на Донбассе, война России против Украины станет понятнее европейцам в случае, если конфликт снова перейдет в горячую фазу.

«Нынешнему европейскому обывателю сложно продать геополитику, но он все поймет, когда, например, для Германии начнутся последствия войны на Донбассе. Немцы не понимали сирийской проблемы, пока она не постучалась в их двери в виде миллиона беженцев. Точно также они задумаются постфактум о помощи Украине, когда в результате войны к ним приедут несколько миллионов беженцев-украинцев», – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, современный мир не готов даже теоретически признать возможность за Украиной статус ядерного государства.

«Но вопрос в другом – в существовании национальной элиты, которая бы осознавала грандиозность такого проекта. Например, политическая элита Израиля формировала проблемы выживания государства очень четко – нет ни одной фамилии основателя израильского государства, который готовил для себя «запасной аэродром» в виде виллы в Италии и счетов в Швейцарии. Для многих из нашей элиты Украина, как при феодализме: территория, чтобы качать деньги», – отмечает Алексей Голобуцкий.

Наращивание силы в ответ на переговорный процесс

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что Россия, угрожая военной мощью на границах, преследовала вполне конкретные цели.

«Ключевая цель России – не допустить участия США в минском и нормандском формате. Российские действия на границах выглядят как «пожелание» к администрации в Вашингтона просто не вмешиваться в процессы, поскольку Украина начала активно привлекать США к переговорному процессу, Россия в ответ начала деструктивно себя вести», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украина, по его словам, заручилась поддержкой стратегических партнеров, однако, формат переговоров о ситуации вокруг наращивания военного российского потенциала на границах, часто обходится без участия официального Киева.

«Есть только две вещи, которые повышают субъектность – военная сила или экономическое давление. У нас нет ни того ни другого. Ядерное оружие — это всегда субъектность, с ядерной страной считаются, но будем реалистами, нам никто не позволит это сделать», – отмечает Дмитрий Воронков.

Он считает, что новые американские санкции в отношении России – это превентивная мера, предпринятая администрацией Джо Байдена после телефонного разговора с Владимиром Путиным.