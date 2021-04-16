Стали известны подробности расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес объявили о расставании — они решили остаться друзьями после нескольких попыток спасти свои отношения.

По словам инсайдеров, о своем будущем певица и бывший бейсболист говорили за неделю до разрыва и приняли решение пойти разными путями. При этом они действительно остались друзьями.

Они провели время вместе в Доминиканской Республике на прошлой неделе и решили, что для них будет лучше пойти разными путями. Их разрыв был дружеским,

— рассказал инсайдер изданию People.

Другой источник утверждает, что инициатива о расставании исходила от певицы. Он отметил, что после многочисленных слухов об изменах Родригеса доверие Лопес к жениху заметно пошатнулось, и она перестала чувствовать себя счастливой рядом с ним.

Она рада принятому решению, потому что знает, что Алекс останется в ее жизни, но будет присутствовать в ней уже в другом качестве,

— сказал аноним.

Родригес же с уважением отнесся к желанию Лопес, но надежды на воссоединение с ней не оставляет.

Он очень надеется, что они снова будут вместе,

— добавил инсайдер.

На новость о расставании пары отреагировала и 30-летняя звезда реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой, с которой Родригесу недавно приписывали роман. В коротком комментарии изданию Page Six она пожелала паре всего наилучшего.

Мэдисон ЛеКрой

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в 2017 году. Через два года спортсмен сделал певице предложение и подарил ей кольцо стоимостью 1,8 миллиона долларов. Но свадьбу пара по разным причинам откладывала несколько раз. У Родригеса и Лопес есть дети от предыдущих браков, которые за время отношений родителей успели сблизиться и стали настоящими друзьями.