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США объяснили разворот эсминцев от Черного моря

Пентагон объяснил отмену прохода военных кораблей США через Босфор в Черное море нежеланием ухудшать ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией, передает Politico.

Сообщается, что эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт», направлявшиеся в Черное море, развернули, «чтобы избежать эскалации ситуации без особой необходимости». По словам одного из источников, в целом пути следования часто меняются в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов. Он добавил, что в данном случае на отмену прохода повлияло «множество причин, в том числе желание не провоцировать Москву в сложное время».

16 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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