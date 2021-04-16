США обвиняют Россию в распространении дезинформации об украинском конфликте

Россия занимается распространением дезинформации о конфликте на Востоке Украины, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

«В то время как мы находимся здесь, в Яворове, десятки тысяч российских военнослужащих стоят возле границы с Украиной и на украинской территории Крыма, и их число увеличивается. Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО и партнеры в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией», — заявила она во время посещения Яворовского центра боевой подготовки на Западе Украины.

«И в дополнение к этому провокационному наращиванию войск правительство России продолжает вести кампанию дезинформации, ложно утверждая, что Украина нагнетает напряженность. Позвольте мне четко дать понять — моя команда в посольстве США и я знаю из первых рук — Украина не предпринимала и не принимает провокационных мер против России. Фактически Украина продемонстрировала достойную восхищения сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России», — добавила Квин.

Она также отметила, что «на фоне провокаций со стороны России важно помнить, что Украина 2021 года и украинские вооруженные силы 2021 года сильно отличаются от Украины 2014 года».