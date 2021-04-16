Создатели «Крика 5» замаскировали сюжет фильма

Создатели фильма ужасов «Крик 5» весьма серьезно подошли к решению проблемы утечек информации о сюжете. Об этом свидетельствуют принимаемые ими меры предосторожности, о которых со ссылкой на свои источники информации сообщает издание Bloody-Disgusting.

Утверждается, что у проекта не только есть несколько разных сценариев, но и несколько уже смонтированных вариантов. Таким образом, поклонники франшизы до самого выхода фильма вряд ли смогут узнать ключевые моменты сюжета.

Напомним, что в создании пятой части популярной франшизы участвовали звезды оригинального «Крика» — Кортни Кокс, Дэвид Аркетт. и другие. Изначально студия Paramount Pictures планировала представить фильм в 2021 году, но пандемия коронавируса нового типа внесла свои коррективы. Было принято решение перенести премьеру на январь 2022 года.

Режиссер Уэс Крэйвен, выпустил первую часть «Крика» в 1996 году. Слэшер понравился зрителям и быстро стал культовым в своем жанре. Его сборы превысили 170 миллионов долларов при весьма скромном бюджете. Своеобразная маска убийцы из фильма стала неотъемлемым атрибутом праздничных мероприятий, приуроченных к Хэллоуину.