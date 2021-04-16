Сценаристы оригинального «Хищника» подали в суд на Disney за кражу

Братья Джеймс и Джон Томас, сценаристы первых двух фильмов о Хищнике, утверждают, что направили уведомление о возврате авторских прав на персонажа ещё в 2016 году, рассчитывая получить их назад 17 апреля 2021-го.
Джеймс и Джон попросили суд хотя бы на время разбирательства наложить временный запрет на создание новой продукции, основанной на придуманных ими персонажах, без лицензии от авторов. Однако всего через несколько часов после их иска Disney ответила собственным, утверждая, что сценаристы попытались вернуть себе права слишком рано, поэтому их уведомление от 2016-го недействительно.
Таким образом компания подтвердила информацию о том, что работает над пятым фильмом о Хищнике. Ещё осенью 2020-го об этом сообщали СМИ, утверждая, что режиссёром картины станет Дэн Трахтенберг, постановщик «Кловерфилда, 10».
Оригинальный «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером вышел в 1987 году. Первоначальный сценарий фильма, который написали братья Томас, назывался «Охотник» — над сюжетом и персонажами они работали с 1983-го.
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