Одному из главных мемов «Симпсонов» исполнилось 25 лет Лучшие фильмы о путешественниках — что посмотреть на выходных » Сценаристы оригинального «Хищника» подали в суд на Disney за кражу Братья Джеймс и Джон Томас, сценаристы первых двух фильмов о Хищнике, утверждают, что направили уведомление о возврате авторских прав на персонажа ещё в 2016 году, рассчитывая получить их назад 17 апреля 2021-го. Как говорится в жалобе братьев, никто не спорил с ними четыре с половиной года. Только в январе Disney заявила, что на самом деле вернуть права авторы смогут лишь позже, а своё уведомление они подали слишком рано. Компания объяснила это расширенным «окном» для публикации книг по франшизе. Джеймс и Джон попросили суд хотя бы на время разбирательства наложить временный запрет на создание новой продукции, основанной на придуманных ими персонажах, без лицензии от авторов. Однако всего через несколько часов после их иска Disney ответила собственным, утверждая, что сценаристы попытались вернуть себе права слишком рано, поэтому их уведомление от 2016-го недействительно. Судебное разбирательство необходимо, так как ответчики необоснованно попытались отозвать права на сценарий у компании 20th Century. Причём это произошло как раз тогда, когда 20th Century начала вкладывать значительное время, деньги и силы в разработку следующей картины по успешной франшизе «Хищник». из ответного иска Disney Таким образом компания подтвердила информацию о том, что работает над пятым фильмом о Хищнике. Ещё осенью 2020-го об этом сообщали СМИ, утверждая, что режиссёром картины станет Дэн Трахтенберг, постановщик «Кловерфилда, 10». Оригинальный «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером вышел в 1987 году. Первоначальный сценарий фильма, который написали братья Томас, назывался «Охотник» — над сюжетом и персонажами они работали с 1983-го.