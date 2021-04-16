Майку Пенсу установили кардиостимулятор В России началась крупнейшая с 90-х безработица и катастрофический уровень бедности » ПриватБанк незабаром продадуть – голова НБУ Державний ПриватБанк найближчим часом виставлять на продаж. Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв’ю виданню Global Capital. “Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України – ПриватБанк, незабаром виставлять на продаж”, – заявив Шевченко. Він переконаний, що банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів. “Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС”, – заявив Шевченко. Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами. “Сподіваємося, що через п’ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%”, – додав він.