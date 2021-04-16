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ПриватБанк незабаром продадуть – голова НБУ

Державний ПриватБанк найближчим часом виставлять на продаж. Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв’ю виданню Global Capital.

“Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України – ПриватБанк, незабаром виставлять на продаж”, – заявив Шевченко.

Він переконаний, що банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.

“Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС”, – заявив Шевченко.

Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.

“Сподіваємося, що через п’ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%”, – додав він.

16 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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