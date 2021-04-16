Порнозвезда потроллила бойца UFC и снялась с его соперником

Американская порнозвезда Кендра Ласт потроллила Сэма Алви из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), снявшись с его недавним соперником — Джулианом Маркесом. Пост доступен в Instagram актрисы.

На снимке Маркес применяет на Ласт удушающий прием. В описании к фото американка пошутила над Алви. «Нас с Сэмом просто нельзя сравнивать. Ведь Маркес не смог меня задушить», — написала она. Публикация набрала более 94 тысяч лайков.

Таким образом, Ласт напомнила о результатах турнира UFC 10 апреля. Тогда Маркес вынудил Алви сдаться во втором раунде противостояния.

34-летний Алви известен по выступлениям в Bellator, KOTC и UFC. На счету американца 33 победы при 15 поражениях. Алви не может одержать победу в рамках UFC с июля 2018-го.

30-летний Маркес одержал девять побед и потерпел два поражения. Он известен по выступлениям в Combate Americas и Legacy Fighting Alliance.