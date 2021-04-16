Поклонников поразил голос Пугачевой без обработки

Музыкальный продюсер Анатолий Лопатин показал отрывок студийной записи песни Аллы Пугачевой «Игра». Фрагмент без дополнительной обработки он опубликовал на своей странице в Instagram.



«Алла Пугачёва — «Игра». Эксклюзивный сольный вокал», — так он подписал ролик (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Да, песня шикарна, драматична и навевает грусть об уходе Пугачевой», — написал @orakul33.

«Гениально», — добавила @allamania1975.

«Такой голос — это богатство, второй Пугачевой больше не будет, долгих лет жизни Алле Борисовне», — заявила yulia_shelkovenko.

«Какая мощь и сила!» — отметил @egorklassicheski_.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал Пугачеву главным разочарованием своей жизни и посетовал, что она не ушла со сцены вовремя. По мнению критика, певица могла бы найти хороший репертуар, но у нее уже нет «вокальных возможностей», чтобы его исполнить.

«Петь ей сейчас уже нечем, ресурс иссяк, там раздаются только хрипы, < > нет той энергии, главное, которая исходила раньше от Пугачевой. < > Сейчас она выходит и есть ощущение, что она распространяет какую-то немощь», — заявил он. Об этом сообщает «Рамблер». Далее: https://news.rambler.ru/starlife/46232253/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink