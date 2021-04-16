Подробности похорон принца Филиппа: принцы Уильям и Гарри по решению королевы последуют за гробом деда порознь

Уже завтра днем в Виндзоре состоятся похороны принца Филиппа, который ушел из жизни в прошлую пятницу на сотом году жизни. Ранее сообщалось, что церемония пройдет в закрытом формате, а присутствовать на ней будет только ограниченный круг родственников: на такие меры пришлось пойти из-за пандемии коронавируса. Вчера же представители дворца раскрыли новые подробности предстоящего траурного мероприятия.

Принцы Гарри, Филипп и Уильям

Выяснилось, что принцы Уильям и Гарри, отношения которых сильно испортились после отказа герцога Сассекского от королевских обязанностей и его переезда с семьей в США, будут держаться порознь во время официальной церемонии. Оба брата войдут в ограниченную группу людей, которые последуют за гробом принца Филиппа по пути в часовню Святого Георгия, но при этом будут идти на значительном расстоянии друг от друга. По решению королевы герцогов разделит их двоюродный брат Питер Филлипс — именно он будет идти параллельно Уильяму, а прямо за ним последует Гарри.

Принцы Уильям и Гарри

Новость об этом была воспринята общественностью как упущенная возможность продемонстрировать единство семьи в столь скорбный момент. Многих интересовало, не поставят ли Гарри и Уильяма раздельно по их собственной просьбе. Представители Букингемского дворца не дали прямого ответа на этот вопрос, но уточнили, что все детали церемонии были согласованы с королевой Елизаветой II.

Это похороны, поэтому давайте не будем вдаваться в подробности этой драмы. Все приготовления к церемонии согласованы с королевой Елизаветой II и отражают ее личные пожелания, — заявили во дворце.

Всего в церемонии прощания с принцем Филиппом примут участие 30 человек из числа близких родственников покойного. На похоронах будут присутствовать Кейт Миддлтон, принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, принцесса Анна, ее муж Тим Лоуренс, племянник герцога Эдинбургского граф Сноудон и другие родственники принца Филиппа. Правнуков мужа королевы на церемонии не будет, потому что они еще слишком малы для подобных траурных мероприятий.

Кстати, королевский биограф Хьюго Викерс предположил, что королева Елизавета II неслучайно поставила между принцами Гарри и Уильямом именно Питера Филлипса. Он убежден, что старший внук принца Филиппа призван помочь своим кузенам наладить отношения.

Питер Филлипс проявлял невероятную заботу по отношению к мальчикам, когда умерла их мать принцесса Диана, поэтому я думаю, что его присутствие в такой роли пойдет братьям на пользу. Принц Филипп и королева Елизавета II всю свою жизнь были примирителями, поэтому я уверен, что такой и была воля покойного, — поделился соображениями королевский биограф.

Напомним, что принц Гарри прилетел на похороны дедушки без жены Меган Маркл: беременная герцогиня по рекомендации врачей осталась с сыном Арчи в США.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл