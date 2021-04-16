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Подробности похорон принца Филиппа: принцы Уильям и Гарри по решению королевы последуют за гробом деда порознь

Уже завтра днем в Виндзоре состоятся похороны принца Филиппа, который ушел из жизни в прошлую пятницу на сотом году жизни. Ранее сообщалось, что церемония пройдет в закрытом формате, а присутствовать на ней будет только ограниченный круг родственников: на такие меры пришлось пойти из-за пандемии коронавируса. Вчера же представители дворца раскрыли новые подробности предстоящего траурного мероприятия.

Принцы Гарри, Филипп и Уильям

Принцы Гарри, Филипп и Уильям

Выяснилось, что принцы Уильям и Гарри, отношения которых сильно испортились после отказа герцога Сассекского от королевских обязанностей и его переезда с семьей в США, будут держаться порознь во время официальной церемонии. Оба брата войдут в ограниченную группу людей, которые последуют за гробом принца Филиппа по пути в часовню Святого Георгия, но при этом будут идти на значительном расстоянии друг от друга. По решению королевы герцогов разделит их двоюродный брат Питер Филлипс — именно он будет идти параллельно Уильяму, а прямо за ним последует Гарри.

Принцы Уильям и Гарри

Принцы Уильям и Гарри

Новость об этом была воспринята общественностью как упущенная возможность продемонстрировать единство семьи в столь скорбный момент. Многих интересовало, не поставят ли Гарри и Уильяма раздельно по их собственной просьбе. Представители Букингемского дворца не дали прямого ответа на этот вопрос, но уточнили, что все детали церемонии были согласованы с королевой Елизаветой II.

Это похороны, поэтому давайте не будем вдаваться в подробности этой драмы. Все приготовления к церемонии согласованы с королевой Елизаветой II и отражают ее личные пожелания,— заявили во дворце.

Всего в церемонии прощания с принцем Филиппом примут участие 30 человек из числа близких родственников покойного. На похоронах будут присутствовать Кейт Миддлтон, принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, принцесса Анна, ее муж Тим Лоуренс, племянник герцога Эдинбургского граф Сноудон и другие родственники принца Филиппа. Правнуков мужа королевы на церемонии не будет, потому что они еще слишком малы для подобных траурных мероприятий.

Принцы Уильям и Гарри

Кстати, королевский биограф Хьюго Викерс предположил, что королева Елизавета II неслучайно поставила между принцами Гарри и Уильямом именно Питера Филлипса. Он убежден, что старший внук принца Филиппа призван помочь своим кузенам наладить отношения.

Питер Филлипс проявлял невероятную заботу по отношению к мальчикам, когда умерла их мать принцесса Диана, поэтому я думаю, что его присутствие в такой роли пойдет братьям на пользу. Принц Филипп и королева Елизавета II всю свою жизнь были примирителями, поэтому я уверен, что такой и была воля покойного,— поделился соображениями королевский биограф.

Напомним, что принц Гарри прилетел на похороны дедушки без жены Меган Маркл: беременная герцогиня по рекомендации врачей осталась с сыном Арчи в США.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл

16 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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