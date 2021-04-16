Плказан новый дизайн Windows

Окна в новой версии Windows получат закругленные углы. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Изображения очередной версии операционной системы от Microsoft обнаружили слитыми в сети. Согласно скриншотам, окна программ получат новый дизайн — они будут иметь не прямые, а закругленные углы. Одним из первых приложений, которое было переделано с учетом нового стиля, оказалась системная программа Windows Terminal.

Также в сети опубликовали изображения, на которых можно заметить окна других программ, например, всплывающие диалоговые сообщения. Они также имеют закругленные углы. Специалисты полагают, что новый дизайн появится в крупном обновлении для операционной системы под кодовым названием Sun Valley («Солнечная долина»).

При этом журналисты допускают, что замеченный ими новый дизайн может быть развернут лишь в тестовом режиме и не появится в готовых сборках ОС. Сообщается, что опубликовавший в соцсетях скриншоты системы сотрудник Microsoft позже удалил свои посты.

Публичный релиз новой версии Windows под названием «Солнечная долина» или 21H2 ожидается осенью.