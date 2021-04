Стивен Спилберг назвал лучший супергеройский фильм Сценаристы оригинального «Хищника» подали в суд на Disney за кражу » Одному из главных мемов «Симпсонов» исполнилось 25 лет 14 апреля 1996 года вышел эпизод «Симпсонов» с говорящим названием «22 коротких фильма о Спрингфилде». Годы спустя он подарил поклонникам сериала один из самых популярных мемов: Steamed Hams. По случаю 25-летия эпизода The Hollywood Reporter обсудил его с создателями сериала. Воспоминаниям предались сценарист серии Билл Окли, актёр озвучки Чалмерса Хэнк Азариа, а также режиссёр эпизода Джим Рирдон. «22 коротких фильма о Спрингфилде» были примечательны ещё в день выхода: вместо привычного формата ситкома зрителям впервые показали антологию зарисовок о разных жителях города. Тогда как раз вышло «Криминальное чтиво», и мы решили смешать истории в кучу. Билл Окли сценарист В истории Милхауса пародия на «Криминальное чтиво» достигла своего пика Название эпизода отсылает к биографическому фильму «Тридцать две истории о Гленне Гульде», а с выбором персонажей помог жребий: сценаристы доставали из шляпы бумажки с именами жителей Спрингфилда. Эпизод понравился зрителям, а автор сериала Мэтт Гроунинг загорелся идеей для спин-оффа. Но концепция так и не пошла в производство. Двадцать лет спустя интернет вдохнул в эпизод новую жизнь: завирусилась трёхминутная история «Чалмерс против Скиннера». В ней суперинтендант Чалмерс приходит на обед к директору Скиннеру. Блюдо в духовке пригорело, но Скиннер не хочет опозориться перед начальником и решает накормить его гамбургерами из «Красти Бургер». Директору приходится выдумывать одну нелепую ложь за другой, а в финале он называет пожар на кухне северным сиянием. История стала мемом в середине десятых, а в 2017 году появилось первое видео по мотивам: пародия Steamed Hams but It’s a Custom Guitar Hero Song, где запись сцены сыграли в Guitar Hero III: Legends of Rock. Вскоре последовала другая популярная пародия: эпизод сыграли на синтезаторе. С тех пор Steamed Hams стал одним из самых вирусных моментов за всю историю «Симпсонов». Некоторые поклонники даже попытались сделать ветчину на пару, а многие пародии собрали сотни тысяч просмотров на YouTube. Самая популярная преодолела отметку в 10 миллионов: там каждые 13 секунд меняется аниматор. Сценарист Билл Окли, написавший эту историю, рассказал о процессе её создания. Я написал её за один день. Когда придумал затравку, работа пошла очень быстро, ведь я хотел лишь зарифмовать название еды. Логика выстроилась сама: Чалмерс задаёт вопросы, а Скиннер выдумывает объяснения. Его враньё становится всё абсурднее, и в итоге Чалмерс готов поверить в северное сияние вместо пожара в доме. Билл Окли сценарист Окли назвал своим любимым персонажем Чалмерса. По мнению сценариста, это единственный адекватный человек в Спрингфилде. Он знает, что вокруг одни безумцы и лжецы, но у него просто нет желания тратить силы на их разоблачение. Джош Вайнштейн, бывший сценарист и шоураннер «Симпсонов», рассказал, что сцена была с самого начала безупречным комедийным скетчем, и её даже не стали переписывать, чтобы не нарушить ритм повествования. Режиссёр Джим Рирдон с теплотой вспоминает работу над эпизодом. Золотые годы сериала. Один бронебойный сценарий за другим. Нам лишь нужно было не испортить их. Джим Рирдон режиссёр Актёр и продюсер Хэнк Азариа, подаривший голос Чалмерсу, признался, что не понимает причин популярности сцены. Но вспоминает эпизод с теплотой. Я вырос на ситкомах и всегда любил нелепые истории про ужин с боссом. Я влюбился в эту сцену: босс настороженно слушает враньё подчинённого, но в итоге позволяет себя одурачить. Хэнк Азариа актёр озвучки Чалмерса По словам Вайнштейна, в те годы сценаристы «Симпсонов» любили высмеивать классические и актуальные ситкомы, поэтому сценарий настолько архетипичен. Джим Рирдон рассказал, что для работы над эпизодом пересмотрел «Криминальное чтиво» с командой раскадровки, а ужин у Скиннера целиком доверил Сарджу Мортону — художнику, который всегда питал особую страсть к сценам Скиннера с Чалмерсом. Рирдон предался воспоминаниям о работе над эпизодом. Эту серию было весело делать, потому что в ней сочеталось так много разных историй и стилей юмора. Она бросала новый вызов, ведь столько эпизодов спустя мы уже привыкли придумывать сцены, [действие которых разворачивалось] на диване, в гостиной, за столом. «22 коротких фильма» вдохновили экспериментировать и выходить за рамки привычного. Джим Рирдон режиссёр В ходе беседы создатели поделились информацией о неудавшемся спин-оффе. По словам Окли, сериал хотели назвать просто «Спрингфилд» и выпускать эпизоды в свободной форме. Вайнштейн добавил, что каждая серия должна была рассказывать о второстепенном персонаже. По неизвестной причине идея не понравилась исполнительному продюсеру шоу Джеймсу Бруксу, поэтому спин-оффу не дали ход. Окли рассказал, как он впервые столкнулся с вирусной силой эпизода. Дело было в 2016 году. Тогда он наткнулся в Фейсбуке на пост об австралийском магазине Woolworths. Какие-то шутники названивали туда и спрашивали, можно ли купить «ветчину на пару». Сотрудники магазина отшутились в соцсетях и напомнили, что так гамбургеры называют только в Олбани. «Приносим извинения, мы не продаём ветчину на пару, но вы можете купить гамбургеры в говяжьем отделе» Азария тоже узнал о зарождении мема несколько лет назад. Актёр признался, что бешеная популярность эпизода шокировала его и заставила искать всё новые и новые вариации сцены. Тогда он почувствовал себя старым. Режиссёру эпизода про мем рассказали его дочери. Я даже не знал о мании вокруг «ветчины на пару», пока дочери не показали мне мемы пару лет назад. Я посмотрел несколько видео. Но я далёк от интернета, поэтому прошёл мимо. Джим Рирдон режиссёр Окли спросили, какой у него любимый мем про ветчину. Сценарист признался, что это не видео, а грустный комикс. Скиннер умирает от пожара, показывают похороны. А потом Чалмерс идёт в лес и видит Скиннера в северном сиянии. Любимый мем Билла Окли Окли признался, что любит фанатское творчество. Когда наступила мода пародировать Steamed Hams, он внёс свою лепту в Твиттере — и опубликовал сценарий эпизода. «Ветчина на пару, но это первый набросок в треде» Среди видео-пародий сценаристу особо полюбились музыкальные вариации: Take On Me группы A-ha и Basket Case группы Green Day. Джим Рирдон не назвал любимый мем, но его радует, что даже двадцать пять лет спустя «Симпсоны» нравятся зрителям. По его словам, это лучший комплимент для любого творца. Вайнштейн признался, что ему особенно полюбилась пародия в стиле лего. Азариа поделился интересной догадкой о причинах популярности мема. Помощница недавно сказала мне, что причина популярности этого эпизода может быть глубже. В наше время люди бездумно говорят любую ложь, какая в голову придёт. И их враньё недалеко ушло от рассказа о северном сиянии на кухне. Вопрос Чалмерса «можно посмотреть?» идеально отражает положение дел в современном мире. Это буквально вопрос: «Можешь доказать, что говоришь правду?» Хэнк Азариа актёр озвучки Чалмерса По мнению Вайнштейна, вирусный скетч — одна из лучших иллюстраций лжи в американской культуре.