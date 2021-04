Microsoft, Tesla, Netflix та інші: Українська біржа дозволила торгівлю акціями шести американських компаній

Про це повідомила пресслужба Фондової біржі ПФТС.

Згідно з повідомленням, з 15 квітня на Фондову біржу ПФТС допущено акції шести іноземних емітентів: Microsoft Corporation (MSFT), Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Visa Inc. (Visa), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX) та Facebook (FB).

За інформацією на сайті біржі, одна акція Microsoft коштує 7 509 грн, AMD — 2 302 грн, Visa — 6 470 грн, Tesla — 21 556 грн, Netflix — 15 882 грн, Facebook — 8 852 грн.

Крім того, у пресслужбі нагадали, що у списку ПФТС також є цінні папери ще восьми іноземних емітентів: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpo, MHP, State Street Global Advisors Trust Company та US Department of the Treasury.