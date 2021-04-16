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Майку Пенсу установили кардиостимулятор

Майк Пенс

61-летний бывший вице-президент жаловался на симптомы замедленного сердечного ритма

Бывший вице-президент Майк Пенс перенес операцию по имплантации кардиостимулятора после того, как у него начались «симптомы, связанные с замедлением сердечного ритма», сообщили его представители.

Плановая операция была проведена в среду и прошла успешно.

Как ожидается, 61-летний бывший вице-президент, «полностью поправится и вернется к нормальной деятельности в ближайшие дни».

В заявлении говорится, что Пенс жаловался на симптомы замедленного ритма в течение последних двух недель и перед прохождением процедуры проконсультировался со своими врачами в больнице Инова Фэрфакс в городе Фолс-Черч, штат Вирджиния.

16 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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