Майку Пенсу установили кардиостимулятор

Бывший вице-президент Майк Пенс перенес операцию по имплантации кардиостимулятора после того, как у него начались «симптомы, связанные с замедлением сердечного ритма», сообщили его представители.

Плановая операция была проведена в среду и прошла успешно.

Как ожидается, 61-летний бывший вице-президент, «полностью поправится и вернется к нормальной деятельности в ближайшие дни».

В заявлении говорится, что Пенс жаловался на симптомы замедленного ритма в течение последних двух недель и перед прохождением процедуры проконсультировался со своими врачами в больнице Инова Фэрфакс в городе Фолс-Черч, штат Вирджиния.