Лучшие фильмы о путешественниках — что посмотреть на выходных

«В плену стихии» / Adrift

Год выхода: 2018

Жанр: приключения, триллер, драма, боевик

Режиссер: Бальтасар Кормакур

Главные роли: Сэм Клафлин, Шейлин Вудли, Джеффи Томас, Грейс Палмер

Фильм основан на реальной истории любви, потери и выживания. Теми и Ричард встречаются на Таити и влюбляются друг в друга. Продолжить свой путь влюбленные решают вместе. На шикарной яхте они отправляются покорять просторы Тихого океана. Внезапный мощный шторм, сильнейшый в истории, подвергает испытанию на прочность их судно, а молодые люди становятся заложниками разбушевавшейся стихии. «Дикая» / Wild

Год выхода: 2014

Жанр: драма, приключения

Режиссер: Жан-Марк Валле

Главные роли: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Михил Хейсман, Гэби Хоффманн

Шерил Стрейд после развода с мужем и смерти матери решает пешком пройти часть тихоокеанской тропы Pacific Crest Trail в США длиной 1770 метров. Это опасное горное направление, что пролегает через горы и леса, оно живописное, но в то же время очень опасное, особенно для женщины, которая путешествует одна. Зато в таком маршруте – времени на подумать предостаточно. «Невозможное» / The Impossible

Год выхода: 2012

Жанр: катастрофа, драма

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Главные роли: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд, Сэмюэль Джослин

Супруги с тремя детьми весело проводят время в Таиланде. Ничего не предвещало беды. Но однажды остров накрывают огромные волны, которые разрушают все на своем пути. Разрушительное цунами разлучает родителей. Сюжет разворачивается вокруг спасения всех людей от катастрофы. Однако все внимание приковано к семье Беннеттов. Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время землетрясения и цунами 2004 года в Индийском океане. «127 часов» / 127 hours

Год выхода: 2010

Жанр: триллер, приключения

Режиссер: Дэнни Бойл

Главные роли: Джеймс Франко, Кейт Мара, Эмбер Тэмблин, Клеманс Поэзи

Главный герой обожает покорять дикие и опасные горные пики и исследовать глубокие пещеры. Но это довольно опасное хобби. Во время очередного похода, о котором он не сообщил никому, мужчина остается один без возможности вызвать помощь и без запасов продовольствия. Длинные 127 часов он борется с природой за свою жизнь, собрав в кулак свою волю и мужество. «Джунгли» / Jungle

Год выхода: 2017

Жанр: триллер, приключения, боевик, драма

Режиссер: Грек МакЛин

Главные роли: Дэниэл Рэдклифф, Томас Кречман, Алекс Расселл, Лили Салливан

Йосси Гинсберг с детства увлекался приключенческими книгами и мечтал когда-то оказаться на месте героев. Когда мужчине поступило предложение отправиться в джунгли Боливии, поскольку у одного из местных племен имеются значительные запасы золота, он и секунды не думал – согласился сразу. Как встретят джунгли неподготовленного к физическим испытаниям мужчину? «Отмель» / The Shallows

Год выхода: 2016

Жанр: драма, триллер, ужасы

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Главные роли: Блейк Лайвли, Оскар Хаенада, Бретт Каллен, Седона Ледж

Мексика, дикий пляж на берегу океана, большие волны – отличное место для отчаянных серфингистов. Вроде все способствует юной отважной Нэнси, однако коварный океан преподносит ей «сюрприз» – голодную гигантскую акулу, которая кусает спортсменку и загоняет на скалистый остров, что исчезает во время прилива под водой. Но девушка не собирается так легко сдаваться и принимает вызов, борясь за выживание до конца. «Гора между нами» / The Mountain Between Us

Год выхода: 2017

Жанр: драмы, приключения, триллер

Режиссер: Хани Абу-Ассад

Главные роли: Кейт Уинслет, Идрис Эльба, Дермот Малруни, Бо Бриджес

Врач Бен и писательница Алекс единственные, кто уцелел после страшной авиакатастрофы. Теперь они должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор Колорадо. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасное путешествие длиной в сотни километров.