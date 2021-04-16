Известная американская ведущая ушла с телеканала после 13 лет эфиров

Известная ведущая американского новостного телеканала CNN Брук Болдуин (Brooke Baldwin) ушла с работы, она провела последний эфир 16 апреля. Как сообщает The Sun, женщина решила покинуть канал спустя 13 лет.

Вскоре после объявления о решении уйти из CNN она подвергла критике телеканал из-за того, что среди ведущих гораздо больше мужчин, чем женщин. По мнению Болдуин, конкуренты в лице MSNBC и Fox News смогли избежать подобных проблем.

Впервые о намерении покинуть канал она сообщила в феврале. Незадолго до этого, во время президентских выборов в США, ей отказали в эфирах, и вместо нее выпуски передачи вел ведущий Джейк Тэппер (Jake Tapper). Болдуин подчеркивала, что это решение не согласовывали с ней.

Она также вспомнила, как за время работы на канале регулярно сталкивалась с необходимостью убеждать сотрудников CNN, большинство из которых мужчины, в необходимости обсуждения в эфире историй о женщинах. 41-летняя ведущая подчеркнула, что вокруг нее на рабочем месте среди начальников и коллег также были лишь мужчины. Отмечается, что Болдуин после ухода из CNN пока не смогла договориться о выходе на новую работу.