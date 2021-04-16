Google купит 250 тысяч вакцин от коронавируса для развивающихся стран

Компания Google профинансирует покупку вакцин от коронавируса для 250 тысяч человек в странах с низким и средним уровнем доходов.

В сообщении в блоге Google сказано, что компания направит деньги альянсу GAVI — партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.

Также Google дополнительно выделит 250 миллионов долларов в виде грантов, которые пойдут на распространение точной информации о вакцинах. Компания направит деньги правительствам, сообществам и организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения. Всего на эти цели Google уже выделил 800 миллионов долларов.