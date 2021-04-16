Евросоюз не будет вводить санкции против российского госдолга вслед за США

Евросоюз (ЕС) исключает в настоящий момент введение санкций против суверенного долга России вслед за аналогичным решением США. Об этом заявил ТАСС в четверг дипломатический источник в постпредстве одного из государств ЕС в Брюсселе.

«Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер, — сказал он. — Для столь жестких мер нужна очень серьезная причина. США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но против ЕС Россия не предпринимала ничего подобного. Не следует ожидать от Евросоюза прямого следования за США в их санкционной политике». По его словам, должно произойти «нечто из ряда вон выходящее, чтобы ЕС пошел на эту меру».

«Экономические секторальные санкции против России ЕС принял лишь один раз — в июле 2014 года, — отметил дипломат, — и это стало ответом на гибель малайзийского «Боинга». Эти санкции остаются в силе до настоящего момента и продлеваются раз в полгода, поскольку условием для их отмены ЕС назвал выполнение Минских соглашений.

Европоддержка

Во внешнеполитической службе ЕС в четверг ТАСС отказались давать любые комментарии о возможности принятия новых санкций Евросоюза в поддержку нового санкционного пакета США. Там подчеркнули, что институты ЕС «не комментируют санкционные меры до их полного утверждения».

В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель распространил заявление, в котором выразил солидарность с Соединенными Штатами. Он, в частности, отметил, что ЕС «будет продолжать расследовать вредоносную кибердеятельность с целью принятия устойчивых, совместных и скоординированных мер по предотвращению, пресечению, сдерживанию и реагированию на такое вредоносное поведение в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества с нашими международными партнерами».

По словам источника, ЕС допускает введение ограниченных санкций против российских граждан, ответственных за кибернетические атаки. Он отметил, что кибератака через программное обеспечение фирмы SolarWinds, которую, как утверждают спецслужбы США, провела Россия, «затронула и европейские страны». «Поэтому ряд государств сообщества готовят предложения по списку лиц, против которых могут быть введены индивидуальные запретительные меры в рамках европейского механизма санкций за кибератаки», — добавил дипломат.

Он, однако, выразил сомнение, что эти списки будут готовы для обсуждения на предстоящей встрече глав МИД ЕС в онлайн-формате 19 апреля. «Вряд эти предложения будут внесены на предстоящей министерской встрече, скорее всего, это произойдет в рабочем порядке через Комитет постоянных представителей ЕС», — заявил он. Собеседник агентства не стал комментировать вероятность утверждения этих санкций, подчеркнув лишь, что «эти предложения должны иметь достаточные обоснования, которые гарантируют, что ограничительные меры не удастся оспорить в Европейском суде [юстиции]».

При этом в Брюсселе считают позитивным развитием для Германии отсутствие мер против газопровода Nord Stream 2 в последнем санкционном пакете США.