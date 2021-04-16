Ева Лонгория показала свои прекрасные формы в купальнике

46-летняя Ева Лонгория может дать фору многим 25-летним девушкам. Звезда в прекрасной форме, что охотно демонстрирует.

Несмотря на то, что актриса не очень активно ведет свой Instagram, каждая ее публикация вызывает ажиотаж. Чего только стоит последняя фотография звезды в купальнике.

В кадре Ева позирует, сидя на ступеньках. Белый сплошной купальник выгодно подчеркнул ее миниатюрные формы и смуглую кожу.

И надо признать, что Лонгория не просто первая красавица Голливуда, она настоящая богиня!