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Ева Лонгория показала свои прекрасные формы в купальнике

Ева Лонгория охотно демонстрирует свои прекрасные формы

46-летняя Ева Лонгория может дать фору многим 25-летним девушкам. Звезда в прекрасной форме, что охотно демонстрирует.

Несмотря на то, что актриса не очень активно ведет свой Instagram, каждая ее публикация вызывает ажиотаж. Чего только стоит последняя фотография звезды в купальнике.

В кадре Ева позирует, сидя на ступеньках. Белый сплошной купальник выгодно подчеркнул ее миниатюрные формы и смуглую кожу.

И надо признать, что Лонгория не просто первая красавица Голливуда, она настоящая богиня!

16 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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