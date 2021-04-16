Экономика Китая рекордно выросла

В ГСУ подчеркнули, что 2021 год оказался для страны более благоприятным, чем прошлый. Увеличение ВВП объяснили преодолением пандемии коронавируса. На росте экономики отразились несколько факторов, в том числе, повышение внутреннего спроса, стабильность на рынке труда, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей. В целом в ГСУ указали, что экономика страны восстанавливается, имея для этого прочное основание.

В 2020 году Китай раньше остальных стран начал восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса и снимать ограничения для экономики. Это обернулось ростом экспорта, который составил 3,6 процента против роста ВВП на 2,3 процента.