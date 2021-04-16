Дающие слоты с большой отдачей: преимущества и секреты выбора

Мало найдется людей, которые играют в слоты просто так, чтобы весело провести время. Большинство гемблеров стремятся выиграть, и желательно побольше. По этой причине они тщательно выбирают игровые автоматы, подыскивая самые дающие слоты с высоким коэффициентом возврата игроку.

Подробно о том, что такое дающие слоты, как их выбирать и как в них правильно играть, можно почитать на сайте https://ukrainiancasinos.com/, а в этой статье мы коротко рассмотрим основные понятия о RTP.

Дающие слоты с большой отдачей – что это?

Начнем с того, что любой игровой автомат, наземный или онлайн, имеет официально установленный коэффициент возврата игроку (Return to Player, RTP). Это процент денег, которые возвращаются игрокам на конкретном слоте. Анализируя этот показатель отдачи, можно узнать, какие игровые автоматы являются самыми щедрыми.

Какой бывает RTP у онлайн слотов? Очевидно, он не может быть 100% – ведь казино должны зарабатывать деньги. Значит, никакой игровой автомат не может быть настроен так, чтобы отдавать 100% вложенных в него денег. В среднем RTP составляет 95%, но бывают слоты, в которых этот показатель равен 99%. Чем выше процент возврата, тем меньше преимущество казино и тем больше шансы гемблера на выигрыш.

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Многие новички неправильно понимают значение показателя отдачи, ожидая, что они обязательно вернут 95% (если RTP составляет 95%) со 100% вложенной ими суммы. Но показатель отдачи так не работает. Это теоретический коэффициент, который показывает, сколько процентов денег игровой автомат возвращает на длинной дистанции. То есть RTP измеряется тысячами вращений, игровыми сессиями тысяч игроков. По этой причине можно сделать 100 вращений, и не выиграть ничего, или сделать 10 вращений, и выиграть большой куш.

Как видите, в дающих слотах с большой отдачей везение играет такую же большую роль, как и в слотах с небольшим показателем возврата. И все же, чем выше RTP, тем выше ваши шансы на успех.

Советы по выбору дающих слотов

Играйте в казино с лицензией. Все описанные выше условия действуют только на сертифицированных игровых автоматах в лицензионных казино. Если вы играете в игорном заведении без лицензии, то, скорее всего, вам предложат крутить барабаны скриптовых игровых аппаратов, на которых выиграть очень сложно.

Играйте в казино на гривны. Гражданам Украины следует выбирать игровые автоматы онлайн на гривны, чтобы избежать комиссии за двойную конвертацию, то есть за обмен между валютами. Если вы пополняете счет в гривнах, но ставки делаете, например, в фунтах, то будет иметь место двойная конвертация по схеме «гривна-доллар-фунт» или «гривна-евро-фунт» в зависимости от того, Visa у вас или MasterCard. Если комиссия за одинарную конвертацию составляет 1–3%, то за двойную эта сумма увеличивается вдвое.

Выбирайте слоты с бесплатными вращениями и множителями – это увеличит возможный доход.

Перед тем как играть в игровые автоматы онлайн на гривны, играйте в демо. Так вы получите необходимый игровой опыт, попрактикуетесь на конкретном автомате и в демоверсии проверите, насколько он щедрый. И все это – бесплатно, то есть без потерь собственных денег.

Надеемся, мы помогли вам разобраться в особенностях дающих игровых автоматов с высокой отдачей игроку. Удачной игры!