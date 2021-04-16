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Белый дом: предложение Байдена о проведении саммита с Путиным остается в силе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (архивное фото)

По словам Джен Псаки, подобная встреча способствовала бы установлению стабильных и предсказуемых отношений между США и РФ

Адресованное Владимиру Путину предложение президента Джо Байдена провести встречу на высшем уровне в третьей стране остается в силе, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее в четверг США объявили о введении нового раунда санкций по отношению к России.

«Приглашение остается в силе», – сказала Джен Псаки в ходе очередного брифинга.

Она также отметила, что проведение подобного саммита стало бы позитивным шагом по направлению к «установлению стабильных и предсказуемых отношений» между двумя странами.

Отвечая на вопрос, почему в обнародованный сегодня санкционный пакет не вошли санкции против «Северного потока-2», пресс-секретарь Белого дома сказала, что администрация США оставляет за собой возможность предпринять дополнительные шаги за пределами данного раунда санкций.

16 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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