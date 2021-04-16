Белый дом: предложение Байдена о проведении саммита с Путиным остается в силе

По словам Джен Псаки, подобная встреча способствовала бы установлению стабильных и предсказуемых отношений между США и РФ
Адресованное Владимиру Путину предложение президента Джо Байдена провести встречу на высшем уровне в третьей стране остается в силе, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее в четверг США объявили о введении нового раунда санкций по отношению к России.
«Приглашение остается в силе», – сказала Джен Псаки в ходе очередного брифинга.
Она также отметила, что проведение подобного саммита стало бы позитивным шагом по направлению к «установлению стабильных и предсказуемых отношений» между двумя странами.
Отвечая на вопрос, почему в обнародованный сегодня санкционный пакет не вошли санкции против «Северного потока-2», пресс-секретарь Белого дома сказала, что администрация США оставляет за собой возможность предпринять дополнительные шаги за пределами данного раунда санкций.
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