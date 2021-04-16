Белый дом объявил о возможных допсанкциях по «Северному потоку-2»

Вашингтон может ввести дополнительные санкции в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует», — отметила Псаки, но не стала раскрывать информацию о том, какие санкции были или не были согласованы.

Отметив, среди введенных ранее сегодня ограничительных мер США в отношении РФ «Северный поток-2» упомянут не был, хотя Вашингтон регулярно характеризовал этот проект как «плохую сделку».

Напомним, ранее сегодня Вашингтон объявил о введении нового пакета санкций против России. Ограничительные меры коснулись суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций. Американские власти также приняли решение о высылке десяти российских дипломатов.