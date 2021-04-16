«  
  »

Белый дом объявил о возможных допсанкциях по «Северному потоку-2»

Вашингтон может ввести дополнительные санкции в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует», — отметила Псаки, но не стала раскрывать информацию о том, какие санкции были или не были согласованы.

Отметив, среди введенных ранее сегодня ограничительных мер США в отношении РФ «Северный поток-2» упомянут не был, хотя Вашингтон регулярно характеризовал этот проект как «плохую сделку».

Напомним, ранее сегодня Вашингтон объявил о введении нового пакета санкций против России. Ограничительные меры коснулись суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций. Американские власти также приняли решение о высылке десяти российских дипломатов.

16 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  